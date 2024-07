Jackpot voor Antwerp: 'The Great Old verkoopt speler voor absoluut recordbedrag'

Antwerp zal weer een groot talent zien vertrekken. George Ilenikhena maakt zich klaar om de overstap naar AS Monaco te maken.

Antwerp zit nog met heel wat spelers waar niet zeker van is of ze na de zomer nog bij de club spelen. Over één speler heeft The Great Old nu toch al zekerheid gekregen.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano trekt George Ilenikhena naar AS Monaco. Hij gebruikte zelfs al de gekende 'Here we go!'.

Romano weet dat Antwerp maar liefst 20 miljoen euro zal ontvangen voor de 17-jarige spits. Ilenikhena zelf is al akkoord met de voorwaarden en de medische tests worden snel afgelegd.

Afgelopen zomer werd de Franse aanvaller gehaald bij Amiens SC voor 6 miljoen euro. Antwerp heeft zo erg goed werk geleverd en zal heel wat winst maken op hem.

In totaal speelde Ilenikhena 50 wedstrijden voor Antwerp, waarin hij 14 keer kon scoren en één assist gaf. In de Jupiler Pro League had hij 117 minuten per doelpunt nodig.

Hij kan ook de duurste uitgaande transfer worden van Antwerp ooit. Momenteel is dat Arhur Vermeeren, met 18 miljoen euro.