Leko weet speler te overtuigen om toch voor Standard te kiezen

Het is geen gemakkelijke situatie op Sclessin. Toch slaagt Standard er ondanks alles in bepaalde spelers aan te trekken, maar ook aan boord te houden.

Standard zit in moeilijk financieel vaarwater en dat heeft uiteraard ook zijn weerslag op de spelerskern. Trainer Ivan Leko lijkt ook op sportief vlak af te stevenen op een heel moeilijk seizoen.

Toch slaagde de Luikse oefenmeester er al in enkele spelers te overtuigen om toch aan boord te blijven en voor Standard te spelen. Onder hen ook Ibe Hautekiet.

Hij ruilde in januari 2023 de beloften van Club Brugge in voor Standard, maar speelde nog maar zes wedstrijden voor de A-ploeg. Vijf keer kreeg hij een basisplek, maar dat was in de Europe Play-offs van vorig seizoen.

De 22-jarige middenvelder twijfelde om andere oorden op te zoeken, maar onder Ivan Leko groeit hij nu door tot een vaste basisspeler na het wegvallen van heel wat pionnen van vorig jaar.

In de voorbereiding stegen zijn speelminuten zienderogen, van 45 tegen Dender, naar 68 tegen Rangers en de volle 90 tegen Nijmegen en Norwich.

Eén andere Belgische club en ook eentje uit het buitenland zouden volgens de kranten van Sudinfo interesse getoond hebben, maar Hautekiet lijkt een zekerheid te worden in het basiselftal van Ivan Leko.