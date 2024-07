OFFICIEEL: KAA Gent troeft KRC Genk af en versterkt zich met JPL-talent

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het ook officieel bekendgemaakt. Mathias Delorge maakt de overstap van STVV naar KAA Gent.

KAA Gent maakte de transfer op woensdag bekend. 'Een van de meest begeerde jonge Belgische talenten komt naar KAA Gent: Mathias Delorge ruilt Stayen voor de Planet Group Arena en tekende een contract voor vier seizoenen bij de Buffalo's', klinkt het bij de club.

Daarmee troeft KAA Gent een andere JPL-club af, want ook KRC Genk had concrete interesse in de middenvelder. Hij zal Matte Smets en Jarne Steuckers nu dus niet volgen.

Het zou om een contract van vier jaar gaan. Volgens Het Nieuwsblad is er met de transfer 3,5 miljoen euro (+ bonussen) gemoeid.

"We zijn heel trots om een speler als Mathias naar Gent te kunnen halen. De concurrentie was moordend, want hij had de clubs voor het uitkiezen. Dit toont aan dat onze manier van werken op transfervlak op punt staat", begon Anar Vidarsson, manager sports op de clubwebsite.

"Met Mathias krijgen we er een jonge en heel talentvolle speler bij. Hij trapt even makkelijk lange ballen met zijn linker als met zijn rechter. Dat hij ook nog een Belg is, is mooi meegenomen", besluit hij.