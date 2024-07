OFFICIEEL: OH Leuven stelt nieuwe spits voor

OH Leuven heeft woensdagavond een nieuwe zomeraanwinst mogen aankondigen. Chukwubuikem Ikwuemesi is nu een speler van de club.

Ikwuemesi is een 22-jarige spits die overkomt van het Italiaanse Salernitana. Hij tekende in Leuven een contract van drie seizoenen.

Afgelopen seizoen scoorde hij in de Italiaanse eerste klasse één doelpunt op 25 wedstrijden. Salernitana haalde hem afgelopen zomer voor 1,8 miljoen euro bij NK Celje.

CEO Frédéric Van den Steen reageerde bij de club al op de transfer. "Ikwuemesi is een jonge speler met enorm veel potentieel en groeimarge. Zijn profiel geeft ons veel mogelijkheden in de aanvalslinie."

"We zijn zeer blij met zijn komst, maar het belangrijkste is dat de speler zeer hongerig was om naar OH Leuven te komen. Want spelers die goesting hebben, presteren doorgaans beter. We hebben er alle vertrouwen in dat met de steun van ons fantastisch publiek hij ook snel de netten zal doen trillen!"

De spits zelf kwam ook al kort aan het woord. "OH Leuven is de juiste club voor mij. Ik ga alles geven voor dit shirt, want ik voelde me hier meteen welkom. De mensen binnen de club geven me veel vertrouwen, dus ik wil ze terugbetalen met overwinningen en doelpunten."