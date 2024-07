'Wordt hij de volgende vertrekker? Antwerp wil nog serieus bedrag opstrijken voor talent'

Antwerp kan deze zomer enkele pionnen zien vertrekken. Onlangs werd duidelijk dat George Ilenikhena al voor een recordbedrag van 20 miljoen euro naar AS Monaco zou kunnen gaan.

Maar er liggen nog dossiers op tafel. Zo loopt het contract van Zeno Van Den Bosch na volgend seizoen af. Voor Antwerp is het dan logischerwijs verkopen of verlengen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Antwerp al een contractvoorstel gedaan bij de 21-jarige verdediger, maar dat was niet in lijn met zijn status bij de club.

Nu staan ze bij The Great Old dus wel open voor een verkoop. Tavolieri weet dat ze 8 tot 10 miljoen euro zouden willen vangen voor Van Den Bosch.

Hij wordt in de gaten gehouden door Italiaanse, Engelse en Spaanse club. In totaal kwam hij 54 keer uit voor Antwerp waarin hij twee keer scoorde en twee assists gaf.

