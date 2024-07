Ivan Leko wil wat kwijt nadat Standard belangrijk punt pakt op Genk: "Iedereen kent onze situatie"

Standard heeft op de openingsspeeldag een punt meegenomen uit Genk. Het voelde als een overwinning voor Ivan Leko en zijn jongens, gezien de moeilijke situatie waarin Standard zich bevindt.

"Ik ben blij met dit punt, het eerste gevoel is er een van geluk", toonde Ivan Leko zich zeer tevreden met het gelijkspel tegen Genk. "We kwamen voor een resultaat en dat is ons gelukt."

De oefenmeester verwijst naar de moeilijke situatie waarin Standard zich bevindt. "Iedereen kent onze situatie, we hadden een korte voorbereiding. We kennen ook de situatie van onze tegenstander met een nieuwe coach, nieuwe spelers en een thuiswedstrijd."

Leko legde de nadruk op de defensieve organisatie, geen doelpunt incasseren is op dit moment belangrijker dan scoren. "Ik geef toe dat het niet de meest sexy wedstrijd was, we zetten een goede organisatie neer."

Opdracht volbracht dus voor Standard en een coach die met lof strooit naar zijn spelers. "Ik weet dat wij nog veel werk hebben, maar mijn complimenten aan mijn spelers want zij hebben er hard voor gewerkt."

Lof voor Genk

De coach was ook vol lof over Genk, dat één keer pech kende toen Karetsas zich uitstekende vrij draaide maar zijn schot op de paal zag belanden. "Ik ben ervan overtuigd dat zij een team voor de top drie hebben. Dit is een teleurstelling voor hen want zij hebben ons gedomineerd. Mijn complimenten voor Genk."