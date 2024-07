Nieuwkomer bij Beerschot, Brian Plat, charmeert direct de fans: "Dat vond ik echt top!"

Brian Plat maakte zijn debuut voor Beerschot op een ongewone positie voor hem. Dit deerde hem echter niet en hij speelde een sterke wedstrijd. Het lijkt erop dat hij zich snel in de harten van de fans van Beerschot zal spelen.

Brian Plat was de eerste zomertransfer van Beerschot. De Nederlandse verdediger speelde heel zijn leven voor het Nederlandse Volendam en dit is zijn eerste avontuur bij een andere club. Zijn debuut bij Beerschot kon hij vieren met een gelijkspel tegen OH Leuven. Beerschot en OH Leuven hebben nog heel wat werk voor de boeg deze zomer

Plat heeft direct een connectie met de fans van Beerschot

"Het was mooi dat ik mijn debuut kon maken voor Beerschot. Voor het eerst naar een andere ploeg gegaan en het was leuk mijn debuut te maken in de Belgische competitie", blikte Plat tevreden terug.

Het lijkt erop dat er snel een connectie zal komen tussen hem en de fans. "Ik ben een speler die hard werkt en er steeds fel voor gaat. Ik heb gehoord dat de supporters daar wel van houden. De fans zijn zeer luidruchtig en dat vond ik echt top!", charmeerde hij de fans van Beerschot.

Positiewissel

Plat is van nature een centrale verdediger, maar maakte zijn debuut op het middenveld. "Ik sta wel liever centraal in de verdediging, maar ik heb in het verleden ook wel op deze positie gespeeld. Het beviel me we", vertelde hij met een grote glimlach.

Hij speelde een sterke wedstrijd, maar zag toch ook nog werkpunten bij zichzelf. "Er is nog ruimte voor verbetering. Vooral aan de bal. Conditioneel was ik op het einde echt kapot. Dat zal wel goed komen de komende weken", zei Plat vol zelfvertrouwen.