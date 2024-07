📷 'Verrassende wending! Club Brugge heeft een deal gesloten voor definitieve verkoop van Yaremchuk'

Club Brugge haalde Roman Yaremchuk binnen als duurste inkomende transfer ooit in de Jupiler Pro League, maar veel plezier heeft blauwzwart er niet aan beleefd.

Vorig jaar werd de Oekraïner uitgeleend aan Valencia, maar de Spaanse club besliste om de aankoopoptie in de deal niet te lichten.

En dus moest Yaremchuk deze zomer normaal terug aan de slag gaan bij Club Brugge, maar zover kwam het niet. Er waren de nodige contacten en nu is het prijs.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri trekt Yaremchuk naar Olympiakos. Hij zou er een contract tekenen voor vier seizoenen.

Ook Trabzonspor toonde de nodige interesse, maar met hen werd geen akkoord gevonden. Yaremchuk lag nog tot 2026 onder contract in het Jan Breydelstadion.

Blauwzwart betaalde 16 miljoen euro voor Yaremchuk, volgens Transfermarkt is hij nu nog amper 3 miljoen waard. Met de deal zou 5 miljoen euro gemoeid zijn.

🚨 EXCL. Agreement found between #Clubbrugge & #Olympiakos !

✍🏼 4 years contract.

🏥 Medical tests to take place tomorrow.

🇺🇦 Trabzonspor did the push until the end but Yaremchuk prefered the title champion project of Olympiacos who won #UECL last year. #mercato #JPL pic.twitter.com/ZbQlUguwDw