Ex-ploegmaat laat zich uit over transfer van David Bates naar Standard: "Het heeft geen zin om hem te zeggen dat de situatie bij Mechelen beter is dan bij Standard""

David Bates was al de beste speler van Standard op het veld in Genk. Na zijn debuut werd de Schotse centrale verdediger verkozen tot man van de match door de supporters. Zijn voormalige ploeggenoot Thibaut Peyre had mooie woorden voor hem.

Thibaut Peyre en David Bates leerden elkaar kennen bij KV Mechelen. Ze speelden acht wedstrijden samen op zes maanden tijd. Hoewel de centrale verdediger nu bij Al-Batin in de Saudische tweede divisie speelt, blijft hij de Jupiler Pro League en vooral Malinwa nog goed volgen.

In een exclusief interview met ons gaf hij zijn mening over de transfer van zijn voormalige ploeggenoot naar Standard. "We sturen elkaar bijna elke dag sinds hij bij Standard getekend heeft. Toen hij naar Mechelen kwam, probeerde ik hem, samen met Sandy Walsh, meteen op zijn gemak te stellen. Hij is een toffe gast, een grappenmaker die vaak met leuke mopjes komt."

"Ik wist dat hij absoluut wou gaan toen hij van de interesse hoorde. Zo zit hij in elkaar, Standard is een grote club en hij twijfelde niet. Het heeft geen zin om hem te vertellen dat de huidige situatie van KV Mechelen beter is dan die van Standard, zo is hij niet. Vanaf minuut 1 wou hij daar naartoe."

David Bates, het perfecte profiel om de verdediging van Standard te versterken

Sinds het vertrek van Kostas Laifis, Merveille Bokadi en Zinho Vanheusden had Ivan Leko een meer ervaren verdediger nodig om zijn defensieve linie te leiden. Daarnaast zocht hij ook naar een fysiek sterker profiel om spelers zoals Ibe Hautekiet en Bosko Sutalo te ondersteunen, die meer technische bagage hebben maar minder fysieke aanwezigheid.

"Het is een goede speler die sterk is in de duels, geen cadeautjes weggeeft en ook nog eens kan voetballen. Hij is echt een geweldige vent, een jongen met een fantastische mentaliteit en een harde werker. Ik ben echt blij voor hem, hij verdient het."

De komst van David betekent dat Standard goed werk levert

"Er is altijd behoefte aan iemand die de jongeren kan begeleiden, en daar zijn er veel van bij Standard. David zal klaar zijn om hen te helpen en zal meteen competitief zijn. Hij heeft het perfecte profiel. Ik ben blij, want dit betekent dat Standard goed werk levert en Mechelen op de voet volgt. Zijn Britse mentaliteit kan goed zijn voor de jongeren die nog moeten doorbreken."

"Hij zal de juiste balans brengen: een ervaren speler, maar niet te oud, altijd fit, die veel kan leren aan de jongeren. Standard kan zich geen herhaling van vorig seizoen veroorloven en zal sportieve resultaten nastreven. De sleutel tot succes is een solide verdediging neerzetten en David zal daarbij helpen."