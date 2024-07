KRC Genk wrijft zich in de handen: 'deal is bijna rond, details worden afgerond'

Het gaat soms bijzonder snel in het voetbal. Op zondag debuteer je bij de A-ploeg van KRC Genk en op dinsdag is je transfer naar Chelsea bijna rond.

Zo gaat het voor Mike Pender. Zondag kon hij zijn debuut afronden met een 0-0 gelijkspel tegen Standard, maar dus wel een clean sheet.

Nu lijkt een transfer naar Chelsea al bijna onvermijdelijk. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil de Londense club zelfs meer dan 20 miljoen euro betalen voor de doelman.

Bovendien zal Genk ook nog een percentage bij een eventuele doorverkoop krijgen. Er is een principeakkoord met Chelsea gevonden, de details zouden worden uitgewerkt.

Dit seizoen wordt de doelman dan nog wel sowieso uitgeleend aan KRC Genk. Er zou een contract van lange termijn op tafel liggen voor Penders.

🧤🇧🇪 #ChelseaFC close to agree a deal with #KRCGenk for Mike Penders !



💰 Blues are offering more than 20M€ package with a percentage on the future resale. Genk now working on details to make the deal happen after getting an agreement in principle with BlueCo side.



