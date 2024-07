OFFICIEEL: KV Kortrijk heeft weer beet en stelt nieuwe middenvelder voor

KV Kortrijk heeft onlangs de komst van een derde Japanner bekendgemaakt. Tomoki Takamine is vanaf nu een speler van KVK.

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook helemaal rond. Tomoki Takamine is vanaf dinsdag een Kerel, dat maakte de club zelf bekend via haar officiële kanalen.

'KVK kan vandaag zijn volgende zomeraanwinst voorstellen. Tomoki Takamine komt definitief over van Kashiwa Reysol in eigen land', klinkt het op de clubwebsite.

De 26-jarige middenvelder tekende een contract tot 2027 bij KV Kortrijk. Hij wordt na Haruya Fujii en Takuro Kaneko al de derde Japanse zomeraanwinst bij de club.

'De verdedigende middenvelder kende in 2020 zijn definitieve doorbraak bij Hokkaido Sapporo. Hij ontpopte zich tot basisspeler en kwam 114 keer in actie voor de club', klinkt het nog bij de club.