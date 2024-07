Hugo Siquet komt nog eens terug op zijn gevoelige transfer naar Club Brugge: "Ik weet dat ze boos zijn..."

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Hugo Siquet maakte onlangs de overstap van Freiburg naar Club Brugge. Wel een opvallende transfer, zeker aangezien hij afgelopen seizoen werd uitgeleend aan Cercle Brugge...

Club Brugge heeft gedaan wat het wou op de transfermarkt. Hun huiswerk voor de inkomende transfers zit er nu wel op.

Onder meer Hugo Siquet trok naar de landskampioen. Club Brugge zou zo'n drie miljoen euro hebben betaald voor de 22-jarige rechtsachter.

In een interview met de clubmedia vertelde Siquet over zijn transfer. "Alles verliep heel snel", begint hij. "Als Club Brugge komt aankloppen, en ze willen... Dan kan het snel gaan."

"Ik zat in Oostenrijk met Freiburg, maar dan heb ik meteen de auto genomen. Op maandag volgden de fysieke tests in het ziekenhuis. Nadien heb ik getekend."

Hij weet toevallig ook al tegen welke club hij op 1 september speelt. "Tegen Cercle Brugge", is hij snel. "De Cercle-fans zijn een beetje boos, maar dat is normaal", heeft hij nog over zijn gevoelige overstap te zeggen.

"Maar ik denk dat het de beste keuze was voor mij. Ik kan hier Champions League spelen, de titel en de beker winnen. Ik ben zeker van mijn keuze. Ik denk dat ik bij de beste ploeg van België ben terechtgekomen. Ik ben heel blij en heel trots", besluit Siquet.