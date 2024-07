Mbappé als redder in nood: 'Mbappe redt Franse traditieclub van bankroet met overname én neemt volledige schuldenberg mee over'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kylian Mbappé speelt vanaf dit seizoen voor Real Madrid. Toch blijft de Fransman actief in het Franse voetbal. De aanvaller staat op het punt om een traditieclub over te kopen.

Er zijn al langer geruchten dat Kylian Mbappé zou investeren in SM Caen, maar inmiddels zijn die geruchten ook concreet geworden. Meer zelfs: de aanvaller van Real Madrid wil niet alleen investeren, maar wil ook effectief eigenaar worden van de tweedeklasser.

Volgens Le Parisien zijn de onderhandelingen de voorbije weken de goede richting uitgegaan. Meer zelfs: een akkoord is heel dichtbij. Het is de bedoeling dat de overname er nog zal komen voor de start van het Franse voetbalseizoen. Mbappé zou zo'n twintig miljoen euro neertellen voor Les Vikings.

© photonews

Mbappé wil bij Caen met een schone lei beginnen. De aanvoerder van Les Blues gaat zelfs de volledige schuldenberg overnemen en aanzuiveren. Leuk om weten: de aanvaller stond enkele jaren geleden zelf op het punt om bij Caen te tekenen, maar uiteindelijk trok hij naar AS Monaco.

Wat zijn de ambities van Kylian Mbappé bij SM Caen?

Caen eindigde vorig seizoen op een zesde plaats in de Ligue 2. Sinds de degradatie in 2019 slaagde de traditieclub - mede door financiële beperkingen - er niet in om de promotie richting Ligue 1 te forceren.