Robert Lewandowski spreekt over doelen van FC Barcelona en... komt met verrassende uitspraak over Kylian Mbappé en Real Madrid

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FC Barcelona begint aan een nieuw hoofdstuk. De Catalaanse grootmacht wil onder Hansi Flick opnieuw prijzen pakken. Al is de concurrentie er niet meteen op verzwakt.

Real Madrid zegevierde vorig seizoen in La Liga én mocht De Beker met de Grote Oren in de lucht steken. De Koninklijke haalde in het tussenseizoen dan nog eens Kylian Mbappé naar het Estadio Santiago Bernabeu. Als statement kan het alleszins tellen.

"Het klopt dat Real Madrid vorig seizoen alles gewonnen heeft", haalt Robert Lewandowski in AS de schouders op. "Maar we zijn klaar om hen lastig te maken. De komst van Mbappé? Ik zou liegen als ik zeg dat het niet voor extra motivatie zorgt."

© photonews

Voor Barcelona begint overigens een nieuw hoofdstuk. Barça nam in het tussenseizoen afscheid van Xavi Hernandez en koos met Hansi Flick voor een nieuwe wind. "Ik ken Flick héél goed van onze samenwerking bij Bayern München."

Hoe zal FC Barcelona voetballen onder Hansi Flick?

"Hij komt met nieuwe ideeën en het zal tijd vragen om alles onder de knie te krijgen", legt Lewandowski uit. "Maar Flick staat voor attractief én aanvallend voetbal. Daar kan ik als spits alleen maar héél blij om zijn."