Vanhaezebrouck fileert mercato van Anderlecht en heeft héél duidelijke mening over de mogelijke komst van Eriksen, Foket én Butez

Jesper Fredberg wil de spelersgroep van RSC Anderlecht de komende weken aanvullen van enkele grote namen. Christian Eriksen, Thomas Foket en Jean Butez worden genoemd. Hein Vanhaezebrouck laat zijn licht schijnen over de keuzes van paars-wit.

Christian Eriksen liet in de Engelse media dan wel optekenen dat hij ook de komende maanden voor Manchester United zal voetballen, maar die woorden waren vooral ingefluisterde perspraatjes. De Deense middenvelder heeft wél degelijk interesse in een verhuis naar Brussel.

"Er bestaat geen twijfel over dat Eriksen een absolute meerwaarde zou zijn voor de Belgische competitie", steekt Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad zijn bewondering voor de voormalige speler van onder meer Tottenham Hotspur en Internazionale FC niet onder stoelen of banken."

© photonews

"Alleen al qua creativiteit en scorend vermogen zou hij erbovenuit steken", gaat de voormalige coach van Anderlecht verder. "Al vraag ik me af of hij nu al de keuze moet maken om een trapje lager te gaan voetballen. In mijn ogen kan hij het niveau in de Premier League nog perfect aan."

De komst van Eriksen zou er bovendien voor zorgen dat andere spelers minder speeltijd zullen krijgen. "Zijn komst zou inderdaad niet de beste zaak zijn voor Yari Verschaeren. Ze spelen op eenzelfde positie en zijn bovendien eenzelfde type voetballer."

"Maar als Anderlecht Eriksen kan halen mogen ze geen seconde twijfelen", besluit Vanhaezebrouck met een krachtig signaal. "Dat geldt eveneens voor Thomas Foket en Jean Butez. Foket zou een certitude zijn op rechts, terwijl Butez de voorbije jaren in mijn ogen de beste doelman van België was."