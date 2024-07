De absolute stunt van Anderlecht is véél realistischer dan verwacht: paars-wit heeft tal van troefkaarten in handen én Eriksen heeft zelf ook een voorkeur

RSC Anderlecht wordt in verband gebracht met de komst van Christian Eriksen. De transfer zou een enorme stunt zijn van de Belgische recordkampioen. En paars-wit is allesbehalve kansloos. Meer zelfs: de transfer lijkt net een héél logische volgende stap.

De komst van Christian Eriksen naar RSC Anderlecht zou als statement alleszins kunnen tellen. De carrière van de 32-jarige Deen stond door hartproblemen dan wel even op pauze, maar Eriksen is onder normale omstandigheden simpelweg géén spek naar Belgische bek.

Bovendien is Anderlecht allesbehalve kansloos om de 134-voudig Deens international naar België te halen. Meer zelfs: als de keuze vandaag zou vallen troeft de Belgische recordkampioen zelfs AFC Ajax af.

Tenminste: als hij niet bij Manchester United kan blijven. "Ik ga mijn laatste seizoen als speler van United in", liet de Deen zich eerder vandaag nog ontvallen. Maar is er plaats voor hem in de Engelse kleedkamer? Erik ten Hag lijkt zich eerder te willen versterken met andere profielen.

De Deense connectie…

Eerst en vooral is er natuurlijk de Deense connectie in het Astridpark. Met Jesper Fredberg heeft een landgenoot van Eriksen de sportieve touwtjes héél stevig in handen. Bovendien werkt de sportief directeur van Anderlecht eigenlijk al jaren aan het dossier. Sinds de hartstilstand van Eriksen zijn beide heren contact blijven houden.

… met een emotionele twist

Met Brian Riemer heeft Anderlecht bovendien een tweede troefkaart in huis. Toen bleek dat Eriksen niet langer bij Internazionale FC kon blijven - in Italië is het verboden om professioneel te sporten met een defibrillator - was het Brentford FC die de Deen een kans gaf om door te gaan.

En wie was er op dat moment assistant-coach bij The Bees? Welke pion bij Brentford ontfermde zich van dag één over Eriksen? Brian Riemer. Ook Eriksen is niet vergeten dat het zijn landgenoot én huidig coach van Anderlecht was die hem die nieuwe kans heeft aangeboden.

Super Jan

Maar die Deense connectie in het Lotto Park is niet de enige troefkaart die Anderlecht in handen heeft. Ook Jan Vertonghen zal dezer dagen héél véél contact hebben met Eriksen. Of beter gezegd: beide heren hebben sowieso veel contact.

Vertonghen en Eriksen speelden jarenlang samen bij Ajax en vonden elkaar vervolgens terug bij Tottenham Hotspur. Die vriendschapsband is de voorbije jaren niet verwachterd. Het hoeft geen betoog dat ook dat zal meespelen in de uiteindelijke beslissing van Eriksen.

Wat met de Amsterdamse interesse?

Ook Ajax heeft concrete interesse om Eriksen terug naar Amsterdam te halen. Dat kan op het eerste gezicht een probleem vormen voor Anderlecht. De Deense middenvelder voetbalde tussen 2009 en 2013 in de Johan Cruijff ArenA én legde er de basis voor een topcarrière.

Maar ook Eriksen heeft hoe de Nederlandse grootmacht de voorbije jaren is afgegleden naar een allesbehalve stabiele thuishaven. Bovendien zijn alle beleidsmensen van toen inmiddels vertrokken. Veel oude bekenden zal Eriksen niet meer tegenkomen in Nederland.

Al rest er nog een belangrijk detail: de cijfertjes. Manchester United wil alleszins meewerken aan een definitieve transfer of - zoals Anderlecht het wil - een huur met verplichte aankoopoptie. Transfermarkt schat de marktwaarde van Eriksen op acht miljoen euro, maar The Red Devils zijn tevreden met vijf miljoen euro.

Wat verdient Christian Eriksen bij Manchester United?

Al is het natuurlijk geen geheim dat ook Eriksen zelf moet verloond worden. Op Old Trafford schommelt het loon van de Deen rond zes miljoen euro. Dat is natuurlijk géén optie voor Anderlecht.

Maar ook dat besef is er bij de middenvelder zelf. Bovendien gaat zijn eigen voorkeur momenteel ook richting een verhuis naar Brussel. Zou hij tevreden zijn met een loon in de grootorde van dat van Jan Vertonghen?