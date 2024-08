16-jarige Karetsas heeft er zin in dit seizoen bij KRC Genk: "Helpen om de titel te winnen"

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft afgelopen weekend niet kunnen overtuigen tegen Standard in het gelijkspel. Toch waren er zeker ook goede zaken te zien.

Een speler die erg opviel was Konstantinos Karetsas. Het 16-jarige talent had het eerst wat moeilijk, maar kwam steeds meer in de wedstrijd.

De aanvallende middenvelder is erg ambitieus met Genk dit seizoen. "Ik wil zoveel mogelijk doelpunten maken en assists geven. Ik wil mijn ploeg gewoon helpen om de titel te winnen", vertelde hij bij ons na afloop.

"Een cijfer ga ik daar nog niet opplakken. Wat komt, komt. Alles gebeurt met een reden, dus we zullen wel zien", gaat Karetsas verder.

Verwacht de jonge Belg nu ook een basisplaats te krijgen dit jaar? "Hangt er wat van af of ik fit blijf. Ik denk dat ik wel in de ploeg blijf, als ik fit ben. Maar dat is natuurlijk niet aan mij om te beslissen."

Hij heeft ook al uitgebreid gepraat met coach Thorsten Fink. "Hij beseft ook dat ik erg jong ben. Je kunt jonge spelers niet zo snel opbranden. Alle matchen spelen gaat onmogelijk worden dit seizoen. Maar ik ben erg blij en dankbaar voor alles. Ik ben nog maar 16 en ik sta nu al hier. Ik pak alles mee wat ik krijg."