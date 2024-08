'MVP van de Jupiler Pro League is op zoek naar doorstart van zijn carrière'

In het seizoen 2023-2024 was Mike Trésor de MVP van de Jupiler Pro League. Ondertussen is hij op zoek naar een doorstart voor zijn carrière.

In de Belgische competitie speelde de linksbuiten van KRC Genk alles en iedereen van het kastje naar de muur. Na het seizoen 2023-2024 telde hij maar liefst 24 assists achter zijn naam, een absoluut record. Ondertussen gaat het de Ebbenhouten Schoen, Profvoetballer van het Jaar en Rode Duivel een pak minder goed af. Zijn transfer naar het Burnley van Vincent Kompany draaide totaal anders uit dan hij zelf verwacht had. In de Premier League werd het een weinig succesvol seizoen. Trésor stond geen enkele keer in het basiselftal en maakte amper 16 keer zijn opwachting, vooral dan ook als rechterflankspeler. De ex-Genkie ligt nog tot midden 2028 vast bij Burnley, maar zoals de kaarten er nu liggen zal onze landgenoot dit seizoen uitgeleend worden. De interesse uit Frankrijk, Nederland en Spanje is bijzonder groot. Een ideaal moment dus om zijn carrière een doorstart te geven, want zoals de kaarten nu liggen zal hij onder de nieuwe trainer Scott Parker, ex-Club Brugge, maar weinig speelkansen hebben.