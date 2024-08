Op pensioen zoals Eden? Kylian Hazard zit zonder werkgever, maar heeft boodschap over zijn toekomst

Kylian Hazard kon zich het tweede deel van vorig seizoen laten zien bij Beveren. Ondertussen heeft hij geen contract meer.

Na maanden blessureleed door een kruisbandletsel ging Kylian Hazard in januari aan de slag bij SK Beveren. Hij werd uitgeleend door RWDM, maar daar werd zijn contract niet meer verlengd.

“Het is gewoon jammer dat het seizoen stilviel net toen ik terug in het ritme kwam”, vertelt hij aan La Capitale. “Maar het belangrijkste was om goed te herstellen. Ik voel me nu fysiek goed, mijn knie doet geen pijn meer en dat is al een eerste overwinning.”

Hazard is op zoek naar een nieuwe club. Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij zonder werk zit, maar hij maakt zich totaal geen zorgen. “Ik heb contacten in binnen- en buitenland, dus ik heb de keuze. Voorlopig heb ik geen voorkeur. Ik wil niet absoluut in België blijven, net zoals ik niet absoluut naar het buitenland wil. Ik wil me vooral ontwikkelen in een interessant project.”

Hij denkt zeker nog vijf jaar te voetballen. Momenteel traint hij mee bij het Franse Duinkerke, een ploeg uit Ligue 2. “Ik heb contact gehad met de sportief directeur (voormalig Moeskroen-man Demba Ba, de voormalige ploeggenoot van Eden Hazard bij Chelsea, nvdr.), die ermee heeft ingestemd dat ik met hen mag trainen, gewoon om fit te blijven.”

Een vervroegd pensioen zoals zijn broer Eden is nog niet aan de orde. “Ik denk daar nog niet over na, maar ik denk dat ik een beetje op Eden lijk. Ik hou van voetbal en ik blijf spelen zolang ik er plezier in heb. Als ik op een dag wakker word en geen zin meer heb om te trainen, zal ik beseffen dat het tijd is om over mijn pensioen na te denken. Maar op dit moment heb ik nog steeds dat verlangen om te spelen en die passie die me drijft.