"Uniek voor Cercle": 'Goed gevuld' Jan Breydelstadion voor Europees duel

Cercle Brugge speelt vanavond in eigen huis tegen Kilmarnock. Het Europese avontuur leeft duidelijk bij de aanhang van de Vereniging.

Cercle Brugge geeft in de voorronde van de Europa League het Schotse Kilmarnock partij. Er worden minstens 9.000 fans verwacht. Jan Breydel goed gevuld dus voor dit Europees duel, al zitten daar ook 2.500 Schotten bij die voor de nodige ambiance zullen zorgen.

“De match, en de Europese campagne. Er is veel animo. Al die fans zullen ons een boost geven”, zegt Hannes Van Der Bruggen aan Het Laatste Nieuws. “Dit is uniek voor Cercle, hé. De fans hebben hier veertien jaar op gewacht.”

Bovendien is het niet alleen voor de spelers, maar ook voor de trainer een ideaal moment om zichzelf in de kijker te spelen. “Europees voetbal is een groot podium", voegde Miron Muslic eraan toe. “Dit is een kans om ons op de kaart te zetten.”

Als Cercle Brugge wint van Kilmarnock, dan speelt het waarschijnlijk tegen het Noorse Molde, dat in de heenmatch met 3-1 won van Silkeborg. Ook dat zou een haalbare tegenstander moeten zijn voor groenzwart.

Alan Minda is ondertussen ook van de partij voor Cercle. "Hij heeft er nu drie volledige sessies met de groep opzitten", aldus Muslic." Voor een basisplaats is het nog te vroeg, maar Alan kan van waarde zijn tijdens een invalbeurt."