Wouter Vrancken laat in zijn kaarten kijken: deze vervangingen voert hij door in basiselftal

KAA Gent speelt de return van de voorronde in de Conference League tegen Vikingur. De 4-1-zege uit de heenmatch zorgt voor een comfortabel gevoel.

Met een 4-1-overwinning uit de thuiswedstrijd tegen de ploeg van de Faeroëreilanden is het vertrouwen bijzonder groot bij KAA Gent.

Er wordt in een klein stadion gespeeld, op een bijzonder klein veld. Het kunstgras is dan wel weer beter dan waar er in België op gespeeld moet worden, zo geeft de trainer van de Buffalo’s mee.

“We zitten nog altijd in de Conference League en dan moet je mentaal klaar zijn om zo’n duel aan te gaan. Dit is voor mij ook wel weer een interessante test”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vrancken gaat voor deze terugmatch roteren. “Er zullen sowieso ook enkele andere jongens aan de aftrap komen. Nee, geen elf andere jongens, wellicht geef ik drie à vier andere jongens een basisplaats en dan is het voor mij ook wel interessant om te zien hoe zij voor de dag komen.”

Doelman Daniel Schmidt krijgt sowieso zijn kans in Europa. Ook aanvaller Max Dean, die de drie eerste matchen in de competitie nog een schorsing moet uitzitten, mag zich mogelijk aan speelminuten verwachten.

“Hij heeft inderdaad een nadeel door die schorsing. Ik beschouw hem als een pure spits maar eigenlijk zou hij ook perfect samen kunnen spelen met Andri (Gudjohnsen) maar we spelen morgenavond sowieso in een 4-3-3.”