Done deal: Standard is opnieuw speler kwijt

Het is ondertussen eindelijk officieel: Hayao Kawabe verlaat Sclessin en keert terug naar zijn thuisland. De Japanse speler heeft namelijk eindelijk een contract getekend bij zijn voormalige club Sanfrecce Hiroshima.

De Japanner was een van de weinige lichtpuntjes van het afgelopen seizoen bij Standard. De international scoorde in de jaargang 2023-2024 zeven doelpunten en gaf negen assists in 37 wedstrijden in het rood-witte shirt.

Financiële ademruimte voor Standard

Zoals eerder uitgelegd had de club twaalf maanden geleden 1,5 miljoen euro aan Wolverhampton betaald en zou nu naar verwachting 3,5 miljoen euro terugkrijgen (plus een percentage van de doorverkoop) in deze transactie. Deze financiële injectie zal de Rouches wat ademruimte geven, ook al is Kawabe volgens Transfermarkt eigenlijk vijf miljoen euro waard.

Kawabe keert terug naar de competitie in zijn Japan. De 28-jarige middenvelder gaat aan de slag bij Sanfrecce Hiroshima. Niet het financiële zou meegespeeld hebben, de speler zou last hebben van heimwee naar het thuisfront.