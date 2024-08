KRC Genk-coach Thorsten Fink haalt de loftrompet boven voor verrassende speler: "Hij was de beste speler op training"

KRC Genk neemt het zaterdagavond op tegen OH Leuven. Krijgen we een verandering in de basis te zien? Coach Thorsten Fink sprak zijn lof uit over een verrassende speler.

KRC Genk kon afgelopen weekend nog niet overtuigen en speelde 0-0 gelijk tegen Standard, in eigen huis. Dit weekend krijgen de Limburgers een nieuwe kans tegen OH Leuven. Afgelopen weekend startte de club met een erg jong elftal, maar zal er zaterdag weer een ervaren speler op het middenveld staan? Coach Thorsten Fink haalde de loftrompet boven voor Patrik Hrosovsky. Een goede voetballer, maar toch kreeg hij afgelopen weekend niet de voorkeur op Bangoura. "Hij stak er deze week bovenuit. Je merkte heel goed dat het EK verteerd is. Hrosovsky is een optie om de geblesseerde Nkuba te vervangen, met natuurlijk een aantal interne verschuivingen die daaraan vasthangen", vertelde Fink open tegen Het Belang van Limburg. De blessure van Ken Nkuba is lastig, want buiten El Ouahdi die op de Olympische spelen zit, heeft de club geen rechstachter rondlopen. Fink zegt toch dat hij enkele opties heeft. "Maar ik heb nog andere mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld Sor, al kan die nog geen 90 minuten aan. Dat geeft hij ook zelf aan, het was een lange weg terug na zijn blessure eind vorig seizoen. Een uurtje kan wel lukken maar ik kan hem ook fris brengen in het laatste gedeelte van de wedstrijd", besluit hij.





