Wat zal komst Foket betekenen? Rechtsachter Anderlecht hakt knoop officieel door

De kogel is door de kerk. Na veel vijven en zessen heeft Killian Sardella beslist om dan toch te gaan blijven spelen voor RSC Anderlecht. Hij heeft nu een contract tot 2028 getekend bij paars-wit, zo lieten de Brusselaars weten.

Anderlecht heeft tot nu toe niet veel spelers getransfereerd in deze zomerse transferperiode. De enige inkomende transfer? Jan Carlo Simic, afkomstig van AC Milan. En dus moeten er nog meer spelers gaan bijkomen.

Desalniettemin werkt de club al weken aan het verlengen van zeer belangrijke spelers of het behouden van hen voor het nieuwe seizoen. Denk aan Jan Vertonghen, en ook Ludwig Augustinsson die uiteindelijk zou blijven.

Officieel: Kilian Sardella verlengt bij Anderlecht

De Mauves hebben er ook alles aan gedaan om Kilian Sardella (22 jaar) te overtuigen om in de hoofdstad te blijven, aangezien hij gevolgd werd door Werder Bremen. En dat is nu uiteindelijk toch gelukt.

Het is nu officieel: Sardella verlengt bij RSCA. Hij is nu verbonden aan de club tot 2028, zoals de club donderdag heeft aangekondigd. Sardella heeft zich vorig seizoen bewezen als een vaste basisspeler bij paars-wit.

Hij kwam uiteindelijk met 36 wedstrijden in alle competities en zorgde daarin voor één doelpunt en zes assists. Met Thomas Foket is er voor hem wel een ferme concurrent op komst om de kern in de breedte te gaan versterken.