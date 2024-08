'Anderlecht wil uitpakken met transfer van Belgische topclub'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht is druk in de weer op de transfermarkt. Daarbij komt ook een sterkhouder van KRC Genk in beeld.

Volgens het Duitse Sky Sports hebben Stuttgart, Werder Bremen en Mainz Mark McKenzie van KRC Genk in beeld, maar is ook RSC Anderlecht geïnteresseerd. De Amerikaanse verdediger ligt nog een jaar onder contract bij de Limburgers. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde op dit moment 6 miljoen euro. KRC Genk betaalde indertijd net geen 5,5 miljoen euro voor de Amerikaan, volgens Sky wordt er gesproken van een transfersom van 3 tot 4 miljoen euro om de Amerikaan los te weken. Wellicht kijkt Anderlecht de kat uit de boom en is McKenzie een optie voor het absolute einde van de transferperiode. Bij KRC Genk mag hij alleszins vertrekken, eigenlijk is het zelfs van moeten. KRC Genk heeft immers niet de gewoonte om spelers hun contract te laten uitdoen en dan transfervrij te laten vertrekken. Deze zomer moet McKenzie dus vertrekken of bijtekenen, in de filosofie van de Limburgers. Bij KRC Genk zien ze McKenzie uiteraard liever naar het buitenland vertrekken, dan richting een concurrent voor de Champions’ Play-offs. Als het Anderlecht wordt, dan zal dat niet voor meteen zijn.