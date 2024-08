Veel wijzigingen in basiself van KRC Genk? Thorsten Fink schept duidelijkheid

KRC Genk opende de competitie met een gelijkspel tegen Standard. Toch lijkt Thorsten Fink weinig aan zijn basiselftal te willen sleutelen.

KRC Genk had op meer gerekend in het eerste competitieduel. Trainer Thorsten Fink zal alvast geen grote wijzigingen in zijn basiselftal doorvoeren.

Al moeten de geblesseerden wel vervangen worden. “Cuesta komt in de kern voor Nkuba”, zegt Fink aan Het Belang van Limburg. “Maar hij heeft nog maar twee weken training in de benen.”

“McKenzie heeft iets langer vakantie gehad en heeft nog even nodig, ik heb bovendien weinig reden om achteraan wijzigingen door te voeren. Ook Penders blijft onder de lat, hij trainde scherp en gaf niet de indruk dat het Chelsea-verhaal zijn concentratie verstoort.”

Voorin is het nog wachten op de doorbraak van Oh. “Die jongen werkt hard, is een heel beweeglijke spits. Maar hij pikte later aan op training en moet zich onze looplijnen nog meer eigen maken. Die zijn belangrijk om ook andere in de juiste posities te brengen.”

Fink pleit voor meer geduld en kwaliteit. “Vorige week kwamen we 62 keer in het laatste derde van het veld. Maar we kozen er zelden goed positie, liepen te weinig diep en van de 23 voorzetten kwam er niet één heel goed.”

Ook Bryan Heynen moet nog niet verwacht worden, wellicht nog twee tot drie weken. Ook de wedstrijd tegen Club Brugge zal nog te vroeg komen. “We mogen en willen geen risico’s nemen”, besluit de Duitser.