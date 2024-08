🎥 Terug van weggeweest: Romeo Lavia pakt uit met geweldige assist, maar gaat wel de boot in tegen Manchester City

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Romeo Lavia lijkt terug van weggeweest. Hij kon in een verschrikkelijke wedstrijd van Chelsea, toch een goede prestatie neerzetten.

Chelsea en Manchester City speelden in Ohio voor meer dan 71.000 supporters een vriendschappelijke wedstrijd van hoog niveau. Het spektakel was aanwezig met in totaal zes doelpunten.

Aan de kant van de Blues was Roméo Lavia basisspeler en stelde niet teleur. Bij een bleek Chelsea wist de Rode Duivel zich te onderscheiden en lijkt hij sterker te worden tijdens deze voorbereiding.

De wedstrijd begon wel verschrikkelijk voor Chelsea. Erling Haaland scoorde twee keer in de eerste vijf minuten van de partij, met een doelpunt uit strafschop en nadien kon hij profiteren van een grote fout van Caicedo. Kort na de rust meer van hetzelfde. Bobb scoorde in minuut 55 de 0-3, en Haaland maakte een minuut later zijn hattrick compleet.

Een assist om een ​​sterke prestatie te bekronen

Raheem Sterling redde de eer voor Chelsea (59e minuut). Aan het einde van de wedstrijd veroverde Roméo Lavia de bal voor zijn eigen strafschopgebied en lanceerde hij Chukwunonso Madueke met een perfecte pass.

De Citizens sluiten hun Amerikaanse tournee op een mooie manier af en wachten nu op Manchester United, die ze zaterdag zullen ontmoeten in de Community Shield, het equivalent van onze Supercup die het begin van het nieuwe Premier League-seizoen markeert.