Miron Muslic onthult twee verrassende oorzaken voor slechte competitiestart van Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft na zijn eerste ook zijn tweede wedstrijd van het nieuwe Belgische voetbalseizoen verloren. Coach Miron Muslic was dan teleurgesteld.

Met 0 op 6 is Cercle Brugge aan het nieuwe Belgische voetbalseizoen begonnen. Na een 3-0 nederlaag tegen Westerlo, ging de Vereniging nu met 1-2 onderuit op eigen veld tegen KV Kortrijk.

Miron Muslic was duidelijk na de wedstrijd. "De samenvatting van onze wedstrijd is duidelijk: slordig. Bij de eerste tegengoal staan wij met zes tegen twee, maar kan Kortrijk toch scoren. De tweede goal is opnieuw een stilstaande fase."

Cercle kwam na een kwartier op achterstand, maar Somers scoorde net voor de rust de belangrijke gelijkmaker. Mampasi zette KV Kortrijk echter opnieuw op voorsprong. Cercle probeerde wel nog, maar stuitte op doelman Gunnarsson.

Smalle kern Cercle Brugge

Volgens Muslic zijn zijn spelers te weinig gefocust. "We hebben te weinig spelers die presteren. Er zijn te veel zaken die hen afleiden. Er is veel interesse voor hen van heel wat clubs en dat is ook nieuw. Dat heeft een duidelijke impact op hun prestaties."

Al zag Muslic nog een andere oorzaak. "We moeten heel voorzichtig zijn. We hebben een kern van slechts 14 of 15 spelers die meteen inzetbaar zijn. Dan is het onmogelijk om in twee competities te presteren."