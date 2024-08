Doelman zet zijn technisch directeur uit de wind bij supporters: "Zo kunnen we tegen iedereen resultaat pakken"

Op het veld waren de spelers van Dender aan het vieren, maar op de tribune sloeg er toch ook eentje een zucht van opluchting. De technisch directeur van Dender, Julien Gorius, zag immers hoe Michael Verrips zich alweer ontpopte tot een belangrijke pion.

Niet dat de Nederlandse doelman zoveel werk had, maar qua coaching en présence is hij heel belangrijk. Dat is ook waarom Gorius de bij de aanhang immens populaire Xavier Gies liet vertrekken en verving door Verrips. Met zijn prestaties zet Verrips zijn TD uit de wind.

Met vier op zes tegen Union en Gent kent Dender natuurlijk een fantastische start. "Ik denk dat we het plan van de trainer perfect hebben uitgevoerd", klonk het achteraf. "Daardoor konden we hier de drie punten pakken. Dat plan zat dus wel goed in elkaar."

Verrips kon ook niet anders dan concluderen dat het verdiend was. Gent was de eerste helft niet gevaarlijk en in de tweede amper. "In de eerste helft hebben we qua kansen gedomineerd en in de tweede helft was Gent minder gevaarlijk dan wij," verklaarde hij.

Het karakter dat de spelers op het veld toonden is iets wat ze elke match nodig zullen hebben. Van iedereen... zoals ook invaller Mo Berte."Je voelde dat Gent met alles uit de kleedkamer kwam, maar dan scoort Mo (Berte) dat fantastische winnende doelpunt," vertelde Verrips.

Dender verraste dus, maar pakt wel gouden punten voor het behoud. "Dender als 'dark horse'? Het seizoen is nog vroeg voor zulke uitspraken, maar we zijn blij met hoe we het seizoen zijn begonnen," merkte hij op. "Als we zo spelen, kunnen we tegen iedereen punten pakken."