Schot in de roos bij Standard en heel veel uitblinkers van 'de kleinere' clubs die topploegen het nakijken geven

Zoals de voorbije seizoenen presenteren wij u ook deze jaargang ons 'Team van de Week'. Hier zijn de elf namen die ons weekend kleurden. Daarbij opmerkelijk: de kleinere clubs zijn de hofleveranciers.

Doel

Patrik Gunnarsson, onthoud de naam! De IJslandse doelman van KV Kortrijk heeft zijn visitekaartje afgegeven tegen Cercle Brugge. Zonder hem hadden ze de Vereniging nooit kunnen kloppen.

Verdediging

Killian Sardella voelt duidelijk de hete adem van Thomas Foket al in zijn nek. Tegen Antwerp speelde hij een veel betere match dan tegen STVV en liet hij zich ook aanvallend gelden. Hoe hij zich doorzette bij de openingsgoal verdiende een assist.

Centraal vinden we dan weer Bosko Sutalo van Standard en Mark Mampassi van Kortrijk terug. De ene stak Ferran Jutgla in zijn achterzak, de andere scoorde de belangrijke winnende treffer tegen Cercle. Op links maakte Tuur Rommens van Westerlo zijn flank onveilig. Bij KV Mechelen wisten ze er geen raad mee.

Middenveld

Daar vinden we er twee terug van OH Leuven. Mathieu Maertens en Thibault Vlietinck waren top tegen een zwak Genk. Dat de Limburgers nooit in hun spel kwamen was ook aan die twee te danken.

Dender verraste dan weer tegen Gent en we waren danig onder de indruk van Malcolm Viltard. De 23-jarige Franse verdediger heeft wel héél goeie voetjes. Charleroi walste dan weer over STVV en Antoine Bernier kon volop zijn kunstjes tonen.

Aanval

Daan Heymans heeft helemaal zijn draai gevonden bij de Carolo's en scoorde twee keer tegen de Kanaries. Een heel sterke match van de aanvaller. Naast hem staat Marko Bulat van Standard. Als valse spits hield hij heel wat Bruggelingen aan de praat en hij scoorde ook de enige treffer. Daar hebben de Rouches een schot in de roos beet.