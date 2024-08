Aanvaller Standard moet club verlaten, dat hoopt op een aardige transfersom

Standard heeft tijdens de eerste twee speeldagen van het seizoen fors ingezet op jeugdspelers van SL 16. In een poging om de club financieel te ontlasten, hebben spelers met hoge salarissen zoals Kawabe en Balikwisha de club inmiddels verlaten.

Bij zijn terugkeer bij de club werd Abdoul Tapsoba duidelijk gemaakt dat hij zich moest bewijzen tegenover coach Ivan Leko. Helaas is het de aanvaller niet gelukt om tijdens de voorbereiding de coach van zijn waarde te overtuigen. Volgens Sudinfo kreeg Tapsoba te horen dat hij op zoek moet naar een andere club.

Tapsoba werd vorig seizoen uitgeleend aan de Franse ploeg Amiens. De Burkinees wist bij Standard ruim 49 wedstrijden te spelen en scoorde daarin 5 keer.

Het is nog onduidelijk welke clubs geïnteresseerd zijn in de aanvaller, maar de tijd dringt voor zowel de speler als de club om een geschikte overeenkomst te bereiken. Zeker gezien de financiële instabiliteit bij de Rouches.

Volgens Transfermarkt is de transferwaarde van Tapsoba zo'n 500 duizend euro waard.

