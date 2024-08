Sébastien Pocognoli spreekt zich uit over geruchten rond vertrek van sterkhouder

Cameron Puertas wordt al een tijdje in verband gebracht met een transfer. Volgens coach Sébastien Pocognoli zit hij met zijn hoofd nog helemaal in Brussel.

Union Saint-Gilloise begon aan de JPL met een 4 op 6 en begint bijna aan zijn Europese avontuur voor dit seizoen. De club neemt het woensdag tegen Slavia Praag op in Tsjechië, en vervolgens op 13 augustus in Brussel, in de derde voorronde van de Champions League.

Union SG-coach Sébastien Pocognoli, had het bij RTL over verschillende onderwerpen. De voormalige Rode Duivel sprak onder meer over een speler die in verband wordt gebracht met een transfer, Cameron Puertas: "Ik denk dat Cameron (Puertas) laat zien dat hij met zijn hoofd nog hier zit."

Een interessante verklaring gezien het feit dat de speler onlangs nog met deze woorden kwam: "Ik ben eerlijk tegenover de coach. Op de dag dat ik niet meer 100% gefocust ben op de club, zal ik dat toegeven."

De Belgische coach had het ook over zijn late aankomst bij Union. "Het was meteen intens met het vertrek op trainingskamp, maar het heeft me veel tijd gegeven om mijn groep en staf te leren kennen."

Verder benadrukt hij nog eens dat hij de club goed kent. "Het is met veel plezier dat ik naar hier ben teruggekeerd. Ik weet ook waar de club vandaan komt en hoe deze is gegroeid, dus voor mij is dat een voordeel en ik probeer dit DNA zoveel mogelijk in de kleedkamer te behouden."