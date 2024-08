🎥 Cyriel Dessers begint seizoen meteen met een héél belangrijke goal

Rangers eindigde vorig seizoen op een tweede plaats in de Schotse Premiership. Hierdoor moeten de troepen van Philippe Clement voorrondes spelen in de Champions League.

In de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League hebben de Schotten zich dankzij Cyriel Dessers tevens verzekerd van een uitstekende uitgangspositie.

De wedstrijd leek lang te eindigen in een 1-0 overwinning voor de Oekraïners na een doelpunt van Andriy Yarmolenko. Maar de Belgisch-Nigeriaanse spits Cyriel Dessers dacht daar anders over. Op aangeven van Václav Černý zorgde Dessers in de allerlaatste minuut van de blessuretijd alsnog voor een puntendeling.

De terugmatch vindt over een week plaats in het Hampden Park in Glasgow. De winnaar van dit tweeluik ontmoet in de volgende voorronde het Oostenrijkse RB Salzburg of het Nederlandse FC Twente. Die wedstrijd eindigde gisteren in een 2-1 thuisoverwinning voor Salzburg.

Dessers was in zijn debuutseizoen vorig jaar goed voor 13 goals in 30 matchen in de Schotse Premiership. In zijn eerste seizoen pakte hij ook tevens de Schotse League Cup.

