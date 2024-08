Standard moet onderhandelingen met transfertarget stopzetten, ook andere Pro League-club vist naast het net

Volg Standard nu via WhatsApp!

Jhon Espinoza heeft gepraat met Standard en Beerschot. Maar of een van beide ploegen hem uiteindelijk zal contracteren blijft nog maar de vraag.

Enkele weken geleden spraken we over de interesse van Standard in Jhon Espinoza, een 25-jarige linksback uit Ecuador. Maar het bleek dat de Rouches niet als enigen hun oog op hem hebben laten vallen.

Er kwam namelijk concurrentie uit eigen land. Beerschot was ook in gesprek gegaan met de speler die zonder club zit sinds zijn contract bij Lugano afliep.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Espinoza het aanbod van Beerschot afgewezen en zal hij dus niet bij hen tekenen. Maar dat betekent niet automatisch dat Standard met de buit gaat lopen.

Volgens de krant hebben de Rouches de onderhandelingen met de speler moeten 'on hold' moeten zetten, omdat ze momenteel niet over voldoende financiële middelen beschikken om hem aan te werven.

Om zijn komst af te kunnen ronden, zal de club nog spelers moeten laten gaan. Zo blijft dit ook een dossier om in de gaten te houden...