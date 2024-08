Verliest KVC Westerlo nog een hoop kwaliteit? 'Buitenlandse interesse in vier sterkhouders'

KVC Westerlo begon al bijzonder goed aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. Lucas Stassin maakte al bijzonder veel indruk tijdens de eerste weken.

KVC Westerlo kon moeilijk nog beter beginnen aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. De Kemphanen pakten 6 op 6 tegen Cercle Brugge en KV Mechelen.

Enkel Anderlecht telt evenveel punten na twee speeldagen. Alles lijkt voorlopig te lukken bij Westerlo. De club won met 3-0 van Cercle en met 2-4 van KVM.

Het is duidelijk dat er voldoende scorend vermogen in de ploeg zit dit seizoen. Een speler die al veel indruk kon maken is Lucas Stassin.

De spits scoorde tegen Cercle Brugge meteen twee keer en was ook goed voor een assist. Maar kunnen de Kemphanen hun 19-jarig goudhaantje ook bijhouden?

Volgens Het Nieuwsblad is er namelijk buitenlandse interesse in de spits. Over welke club het gaat is niet geweten. Ook Nicolas Madsen, Griffin Yow en Bryan Reynolds kunnen op interesse rekenen van buitenlandse club. Allemaal sterkhouders bij de club...