'Carl Hoefkens wil Standard een handje helpen en hen verlossen van overbodige pion'

Dit seizoen is Carl Hoefkens de trainer van NAC Breda. Hij zou bij Standard een overbodige pion willen gaan halen.

Stipe Perica zit op een zijspoor bij Standard. De Kroatische aanvaller wordt een jaar voor het einde van zijn contract bij de Rouches richting de uitgang geduwd.

Nadat hij vier doelpunten had gescoord in zijn eerste seizoen, is hij volledig van de radar verdwenen. Twee jaar geleden werd hij voor 900.000 euro gehaald bij Maccabi Tel Aviv.

Nu probeert Standard nog wat geld te recupereren, Perica moet weg en iedere aanbieding lijkt dus welkom. En dat komt goed uit, want Het Nieuwsblad meldt dat NAC Breda, waar Carl Hoefkens coach is, interesse toont.

De voormalige Standard-coach was echter niet bijzonder enthousiast over Perica toen hij bij de Rouches was: hij liet hem slechts twee keer invallen gedurende de hele eerste helft van het seizoen.

De deal is echter nog lang niet rond. Op dit moment zouden de salariseisen van de speler een te groot probleem vormen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...