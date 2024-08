Club Brugge staat nu al voor enorm belangrijke wedstrijd tegen KRC Genk: "Maar één ding is zeker..."

Club Brugge startte niet aan het seizoen zoals op voorhand gehoopt. Met 1 op 6 trekt de landskampioen naar Genk, dat ook al wat druk voelt.

Club Brugge kon als landskampioen nog niet overtuigen in het nieuwe seizoen. "Afgelopen seizoen was fantastisch, we hebben daar allemaal van genoten. Maar nu moeten we resetten. De competitie is erg moeilijk", vertelde Casper Nielsen.

Na de wedstrijd tegen Standard werd duidelijk dat er nog heel veel werk is voor Nicky Hayen. Ook Nielsen beseft dat er nog heel wat moet veranderen.

"Vorig seizoen hebben we ook veel punten weggegooid waardoor we moesten achtervolgen. Er moeten allerlei zaken beter. We moeten de positiviteit wel behouden. Het is tijd om te tonen dat we dit aankunnen."

Dit weekend een nieuwe kans voor blauw-zwart. Club trekt naar Genk, dat ook 1 op 6 pakte. "Het is een nieuwe match, maar één ding is zeker: het moet beter. Ik geloof er wel in dat we dat kunnen. We moeten met nieuwe energie naar daar trekken", gaat Nielsen verder bij ons.

Twee grote Belgische ploegen met 1 op 6 tegen elkaar zal ongetwijfeld voor spektakel zorgen. "Ja, het is een heel goed moment om op te staan. Het kan erg snel gaan in het voetbal, als we daar winnen kunnen we er hopelijk op verder bouwen."