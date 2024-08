"Dat is not done": Vrancken was niet gediend van move van een van zijn spelers, interesse in hem groot

KAA Gent speelt donderdagavond voor de eerste keer tegen Silkeborg in de derde voorronde van de Conference League. Een goede uitgangspositie in de wacht slepen lijkt daarbij het belangrijkste naar volgende week toe.

Wouter Vrancken laat voor het duel in Silkeborg alweer twee bekende pionnen thuis. Jordan Torunarigha, die al langere tijd in verband wordt gebracht met een transfer, reist niet mee en ook Andrew Hjulsager mag niet mee naar Denemarken.

Hij werd nog geen enkele keer geselecteerd dit seizoen en lijkt niet in de plannen van Wouter Vrancken voor te komen. Wél gewoon in de selectie: Matias Fernandez-Pardo. De jongeling staat nochtans ook in de belangstelling van vele clubs.

De Buffalo's vrezen dat hij net als eerder Tarik Tissoudali en vooral Julien De Sart alsnog zal vertrekken. Afgelopen weekend speelde hij ook geen enkele minuut tegen Dender, al had dat te maken met een blessure.

Southampton knoopt gesprekken aan

Daar was Wouter Vrancken overigens niet mee gediend achteraf, zoals hij ook aangaf bij Het Nieuwsblad. "Hij heeft zijn excuses aangeboden, maar ik was niet gediend met het feit dat hij pas tijdens de match aangaf dat hij niet fit was. Dat is not done."

Fernandez-Pardo willen ze eigenlijk niet van de hand doen bij Gent, maar makkelijk wordt het niet om hem te gaan houden. Er was eerder al een bod van 10 miljoen euro van Lazio voor hem, ondertussen heeft Southampton al gesprekken aangeknoopt.