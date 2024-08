Dan toch niet? Sportief directeur van Napoli spreekt zich uit over transfer van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku werd door Chelsea naar de B-kern verwezen en mag dus vertrekken. Hij wordt al een hele tijd aan Napoli gelinkt, maar daar houden ze de boot voorlopig nog af.

Na zijn uitleenbeurt aan AS Roma moest Romelu Lukaku terug naar Chelsea, waar hij nog een contract tot midden 2026 heeft. De topschutter van de Rode Duivels heeft echter geen toekomst meer bij Chelsea.

Een definitieve overstap naar Napoli, waar zijn favoriete coach Antonio Conte sinds dit seizoen trainer is, hangt al een tijdje in de lucht. Alleen moet Napoli eerst zijn topspits Victor Osimhen verkopen voor Lukaku kan komen.

Voor een bekerwedstrijd tegen Modena zit Osimhen niet in de selectie bij Napoli. "De situatie is duidelijk: Victor wil vertrekken", bevestigt sportief directeur Giovanni Manna bij Mediaset. "Vorig seizoen was er al een gelijkaardige situatie."

Lukaku vervanger van Osimhen bij Napoli?

Als Osimhen vertrekt bij Napoli, kan Lukaku eindelijk de overstap maken. Maar Manna houdt toch nog even de boot af. Zou Lukaku dan toch nog naar een andere ploeg moeten zoeken dan Napoli?

"Lukaku is nog altijd een speler van Chelsea. Het zou kunnen dat er nog een aanvaller bij zal komen, maar het is niet gezegd dat dat Lukaku zal zijn", stelt Manna. "We zullen klaar zijn om eventuele kansen op de transfermarkt te grijpen."