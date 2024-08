Matchwinnaar én topschutter maar toch super sub, Berte wil zo snel mogelijk in de basis bij Dender

Mohamed Berte beleeft een gekke week bij Dender. Voorlopig moet hij het doen als invaller maar vanuit die invallersrol wist hij op 7 dagen tijd wel 3 keer te scoren.

Topschutter

Tegen KAA Gent kreeg Berte 22 minuten van trainer Vincent Euvrard. Hij bedankte voor het vertrouwen door de winning goal te scoren in het slot. Tegen Kortrijk mocht hij twee minuten meer spelen en die tijd benutte hij meteen door bij zijn eerste balcontact te scoren en enkele minuten voor affluiten opnieuw.

3 doelpunten in 46 minuten dus. Daarmee is Berte niet alleen de meest efficiënte speler per wedstrijd maar ook gewoonweg topschutter na drie speeldagen in de Jupiler Pro League. Als we het hem laten weten na de wedstrijd, lacht hij die druk weg: "Er komen nog wel wat wedstrijden aan hé."

© photonews

Het collectief is het belangrijkste en ook daar blinkt Dender uit na drie speeldagen. "7 op 9 is echt een droomstart voor ons. Na 15 jaar afwezigheid op het hoogste niveau is het voor Dender als club echt knap dat er zo teruggekeerd kan worden", reageerde Berte verder.

Basisplaats?

Met die statistieken dringt hij bij trainer Vincent Euvrard aan op een basisplaats. Met de statistieken, want met de woorden blijft hij mooi in het gelid: "Zolang we winnen, heeft de coach gelijk. Iedereen wil spelen maar het belangrijkste is dat Dender wint", besloot hij.

Euvrard zelf ziet het liever zo dan omgekeerd. "Hij maakt het mij enorm moeilijk. Vorige week scoorde Soladio, nu was het Nsimba en Berte doet het al twee weken als invaller... Maar ja, liever positieve problemen dan negatieve", wuift Euvrard eventuele strubbelingen in de kleedkamer weg.