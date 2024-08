OFFICIEEL: Italiaanse club biedt David De Gea eindelijk een uitweg na een jaar zonder voetbal

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

David De Gea heeft eindelijk een nieuwe voetbalclub gevonden. Na een jaar zonder voetbal zet de Spaanse doelman zijn carrière voort in Italië.

David De Gea heeft na een jaar zonder club zijn handtekening gezet bij Fiorentina. De doelman zat zonder contract sinds zijn overeenkomst met Manchester United op 1 juli 2023 afliep. De Spanjaard overwoog zelfs om op pensioen te gaan.

United haalde De Gea in 2011 voor zo’n 25 miljoen euro weg bij Atlético Madrid. Bij de Red Devils groeide hij meteen uit tot een vaste waarde. Hij won er onder andere 2 League Cups, 3 Supercups, 1 FA Cup, de Europa League en was onderdeel van het team dat in 2013 de laatste titel van United behaalde.

De 33-jarige Spanjaard keepte 415 wedstrijden in de Premier League en won in 2018 en 2023 de Golden Glove voor de meeste clean sheets in de competitie. Daarnaast behaalde De Gea 45 caps voor de Spaanse nationale ploeg en nam hij deel aan de WK's van 2014 en 2018 en de EK's van 2016 en 2020.

De laatste wedstrijd van De Gea was op 3 juni 2023, toen Manchester United met 2-1 verloor van stadsrivaal City in de finale van de FA Cup.

De Spanjaard kan op 17 augustus zijn debuut voor Fiorentina maken tijdens een uitwedstrijd tegen Parma. Hij moet de concurrentie aangaan met Oliver Christensen en Pietro Terracciano.