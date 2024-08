Dé transfersoap van de zomer: Lukaku ziet sleutelspeler naast selectie belanden

Het wordt de transfersoap van deze zomer... Waar gaat Victor Osimhen naartoe en krijgt Romelu Lukaku zijn gedroomde transfer? Intussen zijn ze het bij Napoli blijkbaar beu en rekenen ze niet meer op hun steraanvaller.

Napoli heeft besloten om Osimhen niet op te nemen in de selectie voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen in de Coppa Italia tegen Modena. De Nigeriaanse spits, die vorig seizoen uitblonk als topschutter, blijft aan de kant in afwachting van een mogelijke transfer. Of die transfer er daadwerkelijk komt, blijft echter onzeker.

Dagelijks verschijnen er in de Italiaanse media berichten over de toekomst van Osimhen en Romelu Lukaku, maar de situatie lijkt voorlopig vast te zitten. Hoewel Napoli openstaat voor een vertrek van Osimhen, heeft de club nog geen koper gevonden die bereid is meer dan 100 miljoen euro neer te leggen voor de aanvaller.

Aan de andere kant blijft Antonio Conte, de coach van Napoli, aandringen op de komst van Romelu Lukaku, die op dit moment bij Chelsea traint met de B-kern, waar de spelers zitten die mogen vertrekken.

Chelsea is bereid om Lukaku te verkopen en heeft eerder al een bod van 43 miljoen euro op tafel gelegd voor Osimhen. Sindsdien is het echter stil gebleven vanuit Napels. De Italiaanse club hoopt Lukaku onder hun voorwaarden binnen te halen en wacht geduldig af op het juiste moment om toe te slaan.

Chelsea zou volgens geruchten openstaan voor een ruiltransactie waarin Osimhen betrokken wordt, maar enkel als ze hem kunnen huren. Voor Napoli is dit geen aantrekkelijke optie; de club heeft behoefte aan een flinke som geld om hun financiële situatie te versterken.