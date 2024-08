Genk-coach Fink haalt opgelucht adem na winst tegen Club Brugge

Thorsten Fink heeft zijn eerste competitiezege als coach van KRC Genk beet. Hij was vooral blij met de manier waarop zijn team reageerde nadat het 0-2 achter kwam tegen Club Brugge.

Genk begon niet slecht aan de partij met al snel twee grote kansen voor Tolu. "We hadden in het begin al snel twee grote kansen. We speelden tegen een goed georganiseerd team", vertelde de oefenmeester na afloop van de partij.

"Club Brugge was gevaarlijk op de tegenaanval en ze vonden de ruimtes. Ik vond dat de eerste helft voor Club Brugge was met een beetje meer balbezit voor ons", oordeelde Fink.

Blauw-zwart zette een kwartier in de tweede helft de dubbele voorsprong op het scorebord, maar Genk reageerde goed en wist de scheve situatie volledig om te buigen. Het werd nog 3-2 na een spannend slot.

"Club Brugge is wel de kampioen, zij gebruikten onze zwaktes. We kwamen op een 0-2 achterstand." Fink greep in met een vierdubbele wissel. "We hebben enkele zaken aangepast en nieuwe energie in het team gebracht."

"Deze overwinning hadden we nodig want hoe kan het team geloof krijgen als je wedstrijden verliest. Ik kan hen als nieuwe coach wel vertellen dat ze geloof moeten hebben, maar daarom is deze overwinning belangrijk."

Fink sluit af met een compliment voor zijn spelers. "Vandaag heeft het team alles getoond wat nodig is in het voetbal: passie, samenhorigheid, vertrouwen. Ook in moeilijke momenten moet je goed zijn en dat was mijn team vandaag."