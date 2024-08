Standard heeft twee stappen gezet en kent de derde: "We hebben gespeeld zoals we wilden"

Voor de derde opeenvolgende keer heeft Standard geen doelpunt geïncasseerd tegen Mechelen vrijdagavond. Deze keer hebben de Rouches meer kansen gecreëerd en hadden ze met drie punten kunnen vertrekken. Hiervoor moeten ze leren afmaken.

Standard slaagde er niet in om een tweede opeenvolgende overwinning te behalen, vrijdagavond. Ondanks het gelijkspel tegen Mechelen, incasseerden de Rouches voor de derde opeenvolgende keer geen doelpunten. Een positief punt dat aanvoerder Aiden O'Neill benadrukte in ons interview.

"Na de laatste wedstrijden zijn we een beetje teleurgesteld met dit resultaat. We hebben hoge verwachtingen van onszelf, we hebben veel kansen gecreëerd om te scoren en de drie punten te pakken, maar het zat er niet in. Het is ook belangrijk om de nul te houden."

"We hebben hard gewerkt in de voorbereiding om een solide basis te hebben. Je kunt zien dat iedereen enorm vecht, met veel communicatie. Op dit moment werkt al het defensieve werk en werpt het zijn vruchten af, maar we moeten nu de oplossing vinden om meer doelpunten te maken."

De volgende stap is doelpunten maken

Doelpunten maken, vooral scoren uit uitgespeelde aanvallen. Standard liet Mechelen het balbezit, maar kreeg veel meer kansen om aanvallen op te zetten dan in de eerste twee speeldagen. De hand van Marko Bulat had bijna drie extra punten naar Sclessin gebracht, andere kansen waren er ook, maar de bal wilde er gewoon niet in.

"We speelden goed met de bal, we speelden op de manier die we wilden en creëerden zo kansen. We hadden genoeg kansen om te winnen, maar soms wil de bal er gewoon niet in. Verschillende waren erg dichtbij om in de eerste helft binnen te vallen".

Verdedigend zit het goed. Kansen creëren is beter. De derde stap voor de Rouches zal zijn om efficiënter te worden.