Een glansprestatie van jongeling bij Antwerp, eentje die Nilsson in zijn achterzak stak en weer twee spelers van revelatie

Een nieuwe speeldag, een nieuw 'Team van de Week' bij Voetbalkrant.com. En er waren wel wat goeie prestaties te rapen. Niet in het minst bij revelatie van het seizoensbegin Dender. Ook Genk en Antwerp zijn goed vertegenwoordigd.

Doelman

Daarvoor moeten we wel naar Mechelen. Ortwin De Wolf had een paar cruciale reddingen in huis, niet in het minst op de olympische pogingen van Bulat. Hij begint steeds meer zijn draai te vinden als eerste doelman.

Verdediging

De prestatie van Matte Smets moet belicht worden. De nieuwkomer van Genk stak Gustaf Nilsson in zijn achterzak en leverde een heel sterke defensieve prestatie af. David Bates, ex-Mechelen, heeft dan weer direct zijn elan gevonden bij Standard.

Maar het is vooral de defensie van Dender die in het oog springt. Ruyssen-Cools-Pupe, dat is heel stevig. Pupe was tegen Kortrijk de meest opvallende, maar de andere twee hadden er gerust ook in kunnen staan.

Middenveld

Mathieu Maertens speelt tegenwoordig wel in de aanval, maar kan ook op het middenveld. Zijn prachtgoal tegen Anderlecht moest immers beloond worden. Net als die van Hrosovsky. De 32-jarige Slowaak wordt nog elk seizoen beter zo lijkt.

En wat met Boem Boem Doumbia? Mahamadou Doumbia staat dit seizoen weer in de basis bij Antwerp en beloonde het vertrouwen van Jonas De Roeck met alweer een afstandsgoal. Maar zijn werk op het Antwerpse middenveld mag niet onderschat worden.

En ja, voor de tweede week op rij: Marko Bulat van Standard. Alle gevaar van de Rouches lijkt wel van zijn voet te komen.

Aanval

Skov Olsen scoorde twee keer tegen Genk, maar we kiezen toch voor Mebude van Westerlo. Mede dankzij de winger werd Union bijwijlen van het kastje naar de muur gespeeld. Aan de andere kant scoorde Ondrejka dan weer een hattrick voor The Great Old.

In het centrum een niet zo evidente keuze voor een invaller. Maar Dender-spits Mohamed Berte levert zijn club wel veel punten op. Vorige week met de winnende treffer tegen Gent, afgelopen weekend met twee goals om de zege veilig te stellen tegen Kortrijk.