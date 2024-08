Nicky Hayen zit zondag sowieso nog op de bank bij Club Brugge, maar... coach heeft héél duidelijk ultimatum gekregen van Bart Verhaeghe

Club Brugge staat voor de week (én weken) van de waarheid. Een nieuwe misstap is de komende weken géén optie meer voor de Belgische landskampioen. Dat is héél duidelijk gemaakt door Bart Verhaeghe.

Het is dit seizoen niét de bedoeling om te achtervolgen

De woorden van de coach van Club Brugge zijn nog maar enkele weken oud, maar komen ondertussen als een boemerang terug in het gezicht van Nicky Hayen. De Belgische landskampioen startte het seizoen met een ronduit slechte één op negen.

Belangrijk om weten: de teneur van de gesprekken tussen Hayen en het blauw-zwarte management zullen de komende dagen niét hartelijk zijn. De coach zal komende zondag wél op de bank zitten voor de topper tegen Antwerp FC. Al is het krediet opgebruikt.

Hayen moét komende zondag winnen om zijn vel te redden als coach van Club Brugge. En dat is niet alles: Bart Verhaeghe verwacht een negen op negen voor de interlandbreak. En dat is géén sinecure.

De beladen wedstrijd tegen The Great Old van komende zondag is sowieso een dubbeltje op z'n kant. Een week later trekt blauw-zwart naar FCV Dender EH. De promovendus is uitstekend uit de startblokken geschoten en heeft niets te verliezen.

Is Nicky Hayen na de interlandbreak nog coach van Club Brugge?

Vlak voor de interlandpauze staat dan weer de Brugse derby tegen Cercle Brugge op het menu. Drie wedstrijden, waarvan minstens twee héél lastige partijen die moéten gewonnen worden. De toon is gezet.