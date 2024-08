OFFICIEEL: Lommel blij met nieuwkomer: "Een neus voor doelpunten"

Via de City Group heeft Lommel er een nieuwe speler bij. De jonge Jason van Duiven zal de Lommelse club vervoegen.

Jason van Duiven verlaat PSV voor de City Group, die hem meteen onderbrengt bij Lommel. Daar tekent de aanvaller een contract voor vijf jaar. Met de transfer is een bedrag van 3 miljoen euro gemoeid.

"Ik ben heel blij om hier in Lommel te zijn. Deze club ademt ambitie en ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen,” liet Jason van Duiven weten op de clubwebsite.

Ook sportief directeur James McCarron is enthousiast om Jason bij Lommel te hebben: "We zijn allemaal erg enthousiast om Jason naar Lommel te halen. Jason is een enorm talent met veel potentieel, hoge intensiteit en hij heeft een uitstekende neus voor doelpunten.”

De 19-jarige jeugdinternational maakte vooral indruk bij Jong PSV, waar hij in 48 wedstrijden maar liefst 21 keer scoorde. Het is nu afwachten of hij zijn scorend vermogen ook in de Belgische tweede klasse kan tonen.

De Nederlander kan dit weekend zijn debuut maken voor Lommel, want dan start de Challenger Pro League. Lommel maakt dan zaterdag de verplaatsing naar Beveren.