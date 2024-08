'Revelaties' Vincent Euvrard en Timmy Simons: hoe de twee coaches hun 'bescheiden' teams voor hen door een vuur laten gaan

Timmy Simons staat na drie wedstrijden met Westerlo foutloos bovenaan het klassement. Vincent Euvrard doet misschien zelfs nog straffer door met promovendus Dender 7 op 9 te pakken. Twee trainers die ongeveer dezelfde stijl en manier van trainen en coachen hebben.

Als u de voorbije weken op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan zat en bij terugkomen de stand in de Jupiler Pro League bekeken hebt, zal u waarschijnlijk wel geschrokken zijn. Club Brugge dat ergens onderaan bengelt en Westerlo dat op kop staat...

En dan zag u Dender nog op plaats twee staan. Het is natuurlijk allemaal nog vroeg in het seizoen, maar toch is er nu al een pluim te geven aan Timmy Simons en Vincent Euvrard. Hun coachingstijl slaat immers aan binnen de spelersgroep.

Als we ons een beetje informeren horen we meteen dat de twee dezelfde formule aanhangen: 'maak het allemaal niet te moeilijk'. Iedere speler weet wat van hem verwacht wordt en waar hij moet staan in welke situatie. Wanneer ze mogen doordekken, wanneer en hoe ze in blok druk moeten zetten en wanneer het tijd is om de bal aan de tegenstander te laten.

Beide coaches zitten uren bezig met tactische analyses van de tegenstander, maar daar vallen ze hun spelers niet mee lastig. Ze vertellen hen gewoon waar ze moeten op letten en hoe ze de match als team gaan aanpakken. 'Don't overthink things'.

Speel een systeem waar je de spelers voor hebt

Beide nog jonge ex-spelers weten wat het beste aanslaat. Ze willen modern voetbal brengen tot op de hoogte van de mogelijkheden van hun kern. Die zijn bij Simons toch wel wat groter dan bij Euvrard. Maar de insteek is: speel een systeem waar je de spelers voor hebt.

De mogelijkheden bij Dender zijn bijvoorbeeld beperkt, maar Euvrard zag meteen dat hij drie grote, sterke centrale verdedigers ter beschikking had. Een driemansachterhoede met offensieve flankverdedigers lag dan ook voor de hand.

Simons zag bij Westerlo dan weer dat er mogelijkheden lagen om een sterke offensieve diamant te vormen en zo geschiedde. Tegenwoordig heb je veel coaches die 'hun' systeem aanhangen, maar er de spelers niet voor hebben. Wel, we zien momenteel wat het meeste opbrengt.