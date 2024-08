Hommeles bij Genk? Lokala media laten weten dat nukkige basisspeler naar zijn land is teruggekeerd

Bij KRC Genk staat er nog heel wat te gebeuren. Er kunnen nog heel wat spelers vertrekken en Dimitri De Condé moet ook nog heel wat spelers gaan halen. Mogelijk ook een vervanger voor Matias Galarza, want de Argentijn is niet blij in België.

Galarza brak vorig seizoen door bij Genk, maar kan zijn draai maar niet vinden in België. Hij wil graag terugkeren naar Argentinië, maar Genk ziet dat minder zitten. Topclub Boca Juniors toont interesse, maar de Limburgers vonden geen akkoord met hen. Galarza was niet blij en zit al weken niet bij de wedstrijdselectie. Volgens TyC Sports zou hij zelfs een drastische beslissing genomen hebben. Zij schrijven dat Galarza is teruggekeerd naar zijn thuisland. Zonder toestemming van Genk. Volgens het medium wil Genk 4,5 miljoen euro plus 50 procent van de transferrechten. Dat zou betekenen dat hij bij een doorverkoop hen nog de helft van de transfersom zou opbrengen. Boca Juniors ziet zo'n constructie niet zitten. Maar Galarza lijkt nu dus de zaken te willen forceren. Dimitri De Condé is echter niet de man die voor dreigementen plooit. Komen beide partijen nog met een redelijke oplossing? De toekomst zal het moeten uitwijzen. Galarza is eerder al een nukkige speler gebleken binnen de spelersgroep. Dat hij is teruggekeerd naar Argentinië is ook nog niet officieel bevestigd. 🔹🔸 Matías Galarza tomó la decisión unilateral de irse de Bélgica ante su enojo por las truncas negociaciones para ponerse la camisera del Xeneize. Genk pretende alrededor de 5 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha para dejarlo ir, pero Boca no piensa estirarse… pic.twitter.com/LF0zcrdtEh — TyC Sports (@TyCSports) August 12, 2024