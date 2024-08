Nieuwe aanvallende versterking van Anderlecht hangt ook af van verkoop van deze sleutelspeler

Het seizoensbegin maakte duidelijk dat Anderlecht zeker nog aanvallende versterking nodig heeft. Organisatorisch staat het zeker niet slecht, maar vooraan heeft paars-wit moeite om het verschil te maken.

Jesper Fredberg liet ons na vorig seizoen al weten dat hij meer creatieve profielen in de kern wil hebben. Die conclusie kwam er na de play-offs, waarin Anderlecht moeite had om de bal bij te houden en er te veel paniek in de ploeg sloop.

Fredberg wil een ervaren jongen die sterk aan de bal is aan zijn middenveld toevoegen. Tevens wil hij een extra winger die een man kan voorbij gaan. Dat zijn alle twee dure profielen en die zijn niet voor het oprapen.

Anderlecht kreeg wel een kleine 20 miljoen voor Zeno Debast, maar de Deen kan niet dat volledige bedrag spenderen aan nieuwe aanwinsten. Hij moet dus nog ergens geld halen om zijn mercato af te ronden.

Alexis Flips wordt waarschijnlijk nog verkocht (met verlies). Maar het 'grote' geld zit bij Anders Dreyer, die vorig seizoen 19 goals liet noteren. Fredberg wil hem niet laten vertrekken onder de 10 miljoen. Geld dat hij nodig heeft om bijvoorbeeld Christian Eriksen te kunnen betalen.

Een andere optie is om Francis Amuzu van de hand te doen, maar de winger is de enige met pure snelheid in de kern en zijn marktwaarde is intussen maar vijf miljoen euro meer. In ieder geval moet Fredberg zelf ergens zijn eigen budget weten op te krikken. Want bij Anderlecht gaan ze geen financiële risico's meer nemen.